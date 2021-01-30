ليبيا

بوابة افريقيا الاخبارية ـ متابعات |

30 January, 2021

شارك صندوق الضمان الاجتماعي في جلسات الندوة الافتراضية للجمعية الدولية لصناديق الضمان الاجتماعي: (ISSA) والتى عقدت عبر الانترنت

وتناولت الندوة الأفكار والرؤى الإستراتيجية للتحول الرقمي في مواجهة كوفيد ـ 19 .

وشارك من صندوق الضمان الاجتماعي مدير إدارة العلاقات الدولية أحمد المشيطي ومدير عام المركز الليبي للاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد سالم ومدير عام الشركة الضمانية للتأمين د. عادل سلطان

وكانت الندوة في جلستين الأولى تناولت القيادة الرقمية وقدمت خلالها تجارب و خبرات حديثة في المجال ، وتناولت الجلسة الثانية لرؤى السلوكية وإمكانية دمجها في تصميم السياسات والاستراتيجيات والإجراءات لدفع الأعضاء والمستفيدين نحو قرارات أفضل كتوسعة التغطية ـ الامتثال ـ إدارة الفوائد ـ ثقة الجمهور في الضمان الاجتماعي