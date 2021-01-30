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مهجران كواتشيلا آخر ضحايا كورونا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المسؤولون عن تنظيم مهرجان كواتشيلا الموسيقي عن تأجيل من أبريل القادم إلى وقت غير محدد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المسؤولون إنّهم اضطروا لتأجيل المهرجان الذي يقام بشكل سنوي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لعدم وضوح الرؤية خاصةً مع ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في الولاية خلال الفترة الماضية.

وأشار المنظمون إلى أنّ المهرجان الذي يقام في منطقة إنديو في صحراء كاليفورنيا في شهر أبريل من كل عام يستقطب سنوياً مئات الآلاف من المشاهدين الذين يأتون من مختلفة الولايات الأمريكية.

يذكر أنّ فيروس كورونا تسبب بإلغاء النسخة الماضية من المهرجان، حيث قامت اللجنة المنظمة بتأجيله من أبريل إلى أكتوبر، قبل أن تقرر إلغاء المهرجان لاستحالة إقامته مما تسبب بخسارتها ل700 مليون دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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