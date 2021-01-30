البعثة الأممية: وليامز ستعقد جلسة حوارية مع الليبيين الأحد

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، السبت، إن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستعقد جلسة حوارية مباشرة، مساء الأحد، الموافق 31 يناير 2021، عبر منصة الحوار الرقمي.

وأوضحت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الهدف من هذه الجلسة هو جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

وأضافت البعثة أن فريقها سيقوم بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقًا.

وتابعت البعثة أن وليامز تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.

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