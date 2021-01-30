«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسطة الموقتة

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية رفضها «رفضا مطلقا» ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا المستشار محمد الحافي لمنصب سياسي، وطالبته بسحب ترشحه فورًا أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي من بينها المستشار محمد الحافي، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.

– بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء



وطالبت الجمعية في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، بضرورة انعقاد الجمعية العامة للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بشكل «عاجل» لاتخاذ «موقف حاسم وحازم يحفظ وحدة القضاء وتماسكه واستقلاليته وحياده حتى وإن اضطروا إلى إقالة» الحافي وإيقافه عن العمل حال رفضه سحب ترشحه.

كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار السياسي بـ«عدم المساس» بالسلطة القضائية، ورفض ترشح أي مسؤول قضائي مهما كان ما لم يستقيل من مهام مسؤوليته أولًا، معتبرة استمرار ذلك «انتهاكًا» لاستقلال القضاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا