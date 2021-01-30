353 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة منذ بداية الوباء

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 353 حالة، السبت، مع إحصاء اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة إصابتين جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فقد بلغت حصيلة الإصابات النشطة 13 حالة، إضافة إلى 296 حالة شفاء، فيما توفي 44 شخصًا من الفيروس، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

– 341 حصيلة إصابات «كورونا» في الكفرة منذ بداية الوباء

وحتى الجمعة، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 117 ألفا و650 حالة، منها 18 ألفًا و451 نشطة، و97 ألفًا و357 متعافى، في حين توفي 1842 آخرون.

ومطلع يناير الجاري، حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.



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