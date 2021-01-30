عضو بالبرلمان الأفريقي: مغادرة المرتزقة السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا

طالب عضو البرلمان الإفريقي مصطفى الجندي، المجتمع الدولى بصفة عامة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة الإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وأكد الجندي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة، مشيرا إلى أنها السبيل الوحيد والحقيقى لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا.

وأشاد بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز بأن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، وذلك خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا.

تابع: “هناك تقدم مستمر في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا، فالإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها، بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية”.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا آلاف المرتزقة لمغادرة ليبيا فوراً، قائلاً: «أتركوا الليبيين وشأنهم»، معتبراً، أنه من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتترك الليبيين وشأنهم، لأنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم.