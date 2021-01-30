امغيب: مهمة حوار جينيف لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم أشبه بالمستحيل

قال سعد امغيب عضو مجلس النواب الليبي، شخصياً تفاجئت كما تفاجئ الكثير غيري بالعدد الكبير لمترشحي رئاسة الرئاسي و الحكومة القادمين الذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية، مما جعلني أعتقد أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل .

وأضاف امغيب في تدوينه له على حسابه بموقع فيسبوك، على السيدة استفاني البحث عن آلية جديدة أو مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي أعلنت عنه ، مع توقعي أن لديها خارطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع .