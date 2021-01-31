تركيا تأمل في تأسيس «إدارة جديدة» في ليبيا بـ«أقرب وقت»

أعرب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، عن أمله في «طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا بأقرب وقت ممكن».

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته افتراضيًا في فعالية محلية عن «مبادئ وأولويات السياسة الخارجية التركية»، نظمتها عدة مؤسسات تركية، قال قالن إن تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية، مضيفًا: «سنواصل تقديم أشكال المساهمات كافة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون»، وفق وكالة «الأناضول» التركية.

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وتابع: «نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل»، ومضى قائلًا:«ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديًا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال أفريقيا».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي المكونة من 24 شخصًا، ومنصب رئيس الوزراء المكونة من 21 شخصًا، وذلك في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل. وأشارت إلى عقدها اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة الجديدة.

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