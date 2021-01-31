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مصباح دومة: لن نتنازل عن المطالبة بخروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة جميع الدول إلى دعم السلام والتنمية بدلاً من جلب المرتزقة والحرب.

وأكد دومة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا وإيقاف جلب الأسلحة لدعم أطراف الصراع مطلب لا يمكن التنازل عنه.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا آلاف المرتزقة لمغادرة ليبيا فوراً، قائلاً: «أتركوا الليبيين وشأنهم»، معتبراً، أنه من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتترك الليبيين وشأنهم، لأنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم.

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ليبيا

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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