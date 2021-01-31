عُمدة طبرق يتفقد عدد من المشاريع داخل البلدية

أخبار ليبيا24

أجرى، عميد بلدية فرج بوالخطابية، جولة تفقدية لعدد من المشاريع التي تشرف عليها بلدية طبرق.

ورافق بوالخطابية، في الجولة، عضو المجلس عبدالكريم بوطابونة ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال، حيث زار مبنى الخزانة السابق، والذي تجرى له صيانة عامة والذي سيوفر للبلدية العديد من المكاتب التي سوف تستفيد منها البلدية والقطاعات التابعة لها.

كما قام العميد بزيارة إلى المشروع القائم بحي باب درنة والذي يتم رصفه وتركيب البلاط للأرصفة كذلك الإنارة والتشجير.

كما زار العميد خلال هذه الجولة رصف طريق حي الزهور، وختم زيارته بمشروع إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار، وكذلك رصف طريق الشراع ومشروع ممشى الكورنيش الذي يبلغ طوله 1400 متر وهو مشروع متكامل بالإضاءة والتشجير وملاهي الأطفال والمقاهي وغيرها من سبل الترفيه.

وأكد بوالخطابية لأخبار ليبيا 24 إن هذه المشاريع ما كان لها أن تنجز إلا بوقوف رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي وبقية الوزارات الخدمية، التي سهلت لنا المهمة حتى باشرنا في هذه المشروعات الحيوية التي تهم المواطن بالبلدية.