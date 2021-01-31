الحويج : هانيبال القذافي رهينة سياسية في قضية لا علاقة له بها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، إنه طلب من المسؤولين الروس، التدخل للإفراج عن نجل القذافي “هانيبال” المعتقل في لبنان منذ أكثر من خمس سنوات، في تهمة لا علاقة له بها، تتعلق بقضية اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا عام 1978م.

الحويج قال – خلال لقاء مع شبكة “روسيا اليوم” – نحن طالبنا في مذكرات وإجراءات رسمية، إطلاق سراح هانيبيال، لأنه رهينة سياسية .

وأضاف “نحن نقول رهينة سياسية لأنه اختطف بقضية موسى الصدر وكان هانيبال وقتها عمره عامين فقط، ولا علاقة له بهذه القضية لا من بعيد ولا من قريب، وقد ناقشنا مع المسوؤلين في روسيا قضيته، ضمن جملة من القضايا، وطلبنا منهم التدخل مع حلفائهم وأصدقائهم بالمنطقة من أجل إطلاق سراحه”.

وذكر الحويج أنه مع دولة القانون والمساواة والمواطنة التي لا يظلم فيها أحد، وأن وزارته تقوم بواجبها تجاه أي مواطن ليبي موقوف أو مسجون أو محجوز بسجون العالم، مُشيرًا في السياق إلى أنهم يتابعون قضية الشاب الليبي في تايلاند، وأنهم استطاعوا حل قضية أخرى تتعلق بمواطن من درنة.

وكان المدعي العام في لبنان، أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين.