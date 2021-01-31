المصباحي: من الصعب إجراء الانتخابات قبل إخراج المرتزقة وحل المليشيات

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، محمد المصباحي، السبت، إن حل الأزمة لن يتم إلا بالوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية والتي يصعب إجراؤها قبيل إخراج المرتزقة وحل المليشيات وتسليم أسلحتها.

وأعرب المصباحي في تصريحات صحفية عن أمله في أن تجرى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لافتا لوجود عدد من المؤشرات التي تؤكد صعوبة إجرائها في ظل عدم تفعيل مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة الأجانب.

وأكد المصباحي أن الحوار الليبي الليبي هو الوحيد الذي سيحل الأزمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، داعيا الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للعب دور بارز ومؤثر في الأزمة وعدم ترك الساحة لأطراف خارجية تتلاعب بمصير الليبيين.

وأشار المصباحي إلى أن الأمم المتحدة لن تقدم أي جديد للأزمة الليبية، فهي تعمل على إدارة الأزمة منذ سنوات وليس حلها وهي مشكلة كبيرة تواجه الشعب الليبي.

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