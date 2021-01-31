إقامة ملتقى لخبراء العمل الاجتماعي في بنغازي

أخبار ليبيا24

عُقد في بنغازي مُلتقى خبراء العمل الاجتماعي تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية” في حضور العديد من الشخصيات العامة والنُخب المجتمعية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وبرعاية صندوق الضمان الاجتماعي.

وطُرحت ضمن أعمال الملتقى العديد من القضايا كقضية المعاشات الأساسية وقضية ذوي الاحتياجات الخاصة والأطراف الصناعية وقضية مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما نوقشت بعض التشريعات والقوانين والاتفاقيات وسبُل تعديل بعضها وعرض جداول الدراسات والتخطيط بالمؤسسات الاجتماعية.

ومن التوصيات التي استُخلصت من الملتقى جاءت بناء على تجارب صندوق الضمان الاجتماعي في شتى المجالات الاجتماعية بكافة جوانبها والإشادة بنجاح الصندوق في مجالي العمل الاجتماعي والمؤسساتي.