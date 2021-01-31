فرج ياسين: الغرب يمارس ضغوطات لفرض شخصيات بعينها على المشهد الليبي

قال الرئيس السابق للمجلس المحلي بطبرق فرج ياسين، السبت، إن هناك ضغوطات تمارسها الدول الغربية لفرض شخصيات بعينها على المشهد السياسي الليبي، مستبعدا نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة المليشيات المسلحة غرب البلاد.

وأكد ياسين في تصريح صحفي أن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، مرهون بالمجلس الرئاسي الجديد ومدى جدية الأمم المتحدة في المطالبة بإخراج المرتزقة والمليشيات المتطرفة من ليبيا.

وحذر ياسين المبعوث الأممي الجديد من السير على نهج سابقيه في تشخصيهم الخاطئ للأزمة، مؤكدًا رفض الشعب الليبي لأي محاولات لفرض الجماعات المتأسلمة في المشهد السياسي.

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