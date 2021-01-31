عبدالمجيد : تضاؤل فرص عقيلة صالح تضطره لعرقلة الحوار و على البعثة التصدي له

أكد رئيس الكونغرس التباوي في ليبيا، عيسى عبد المجيد، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدأ بالهجوم على ملتقى جنيف، وربما يحاول عرقلته ، بعد تضاؤل حظوظه في الفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي بسبب كثرة عدد المرشحين للمنصب من المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن بعض هؤلاء المرشحين أقوى وأكثر حظا للفوز.

وطالب عبد المجيد خلال تصريحات صحفية رصدتها “ليبيا24” البعثة الأممية بضرورة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد عقيلة و حفتر، وكل معرقل للحل السلمي الآن، مشددا على ضرورة أن تتعهد السلطة المؤقتة بإجراء الانتخابات في موعدها، والوصول إلى حكومة دائمة ودولة مستقرة.

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