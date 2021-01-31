برلماني مصري: على تركيا سحب مرتزقتها من ليبيا

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، كريم عبد الكريم درويش، تركيا إلى الامتثال لمقررات الاتفاق السياسي الليبي.

وأكد درويش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن أنقرة مطالبة بالامتثال للقرارات الدولية، وفي مقدمتها الأمريكية الأخيرة بسحب قواتها والمرتزقة الأجانب الذين جلبتهم لليبيا.

وأشار النائب المصري إلى أن هذا سيسمح لليبيين بأن يديروا شؤونهم بأنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وطالب القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الأطراف الخارجية باحترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً، داعياً الأمم المتحدة إلى تحديد كل السبل المناسبة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً ضرورة قيام كل الأطراف بدعم جهود مراقبة وقف القتال في ليبيا.

وبالتزامن مع ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آلاف المرتزقة لمغادرة ليبيا فوراً، قائلاً: «أتركوا الليبيين وشأنهم»، معتبراً، أنه من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتترك الليبيين وشأنهم، لأنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم.