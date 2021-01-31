كتيبة “سُبل السلام”: ضبط 4 شاحنات وقود مهربة إلى تشاد

قامت دورية لكتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكُفـرة بضبط ومصادرة عدد 4 شاحنات وقـود كانت جميعها مهـربة إلى دولة تشاد.

وقالت كتيبة “سُبل السلام” في إيجاز صحفي لها، إن شاحنتين من الشاحنات تم ضبطهن قبل 10 أيام تحملان وقـود نوع ديزل “نافطة” والشاحنتان الآخرتان تم ضبطهن قبل 4 أيام تحملان وقــود “بنزين” بالإضافة إلى سيارة نوع تويـوتا اسكيوة كانت ترافق الشاحنات للحماية، وذلك أثناء خروج الكتيبة في دورية كبيرة خلال الآيام الماضية واستمرت لعدة أيام جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحراء الجنـوبية لتأمينها ومكافحة ضعاف النفوس الذين يمتهنون تهريب قوت الليبيين .