عميد بلدية بني وليد : لا يوجد مركز عزل لمصابي كورونا بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عميد بلدية بني وليد الدكتور يونس العزوزي إن الوضع الوبائي بالمدينة كغيره من المُدن الليبية، يعتبر مستقر نوعاً ما.

العزوزي أوضح – في تصريخخاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن لا يوجد مركز عزل ببني وليد، وتم التواصل مع الجهات المختصة ونسعى لتجهيزه بأسرع وقت ممكن.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة الفترة الماضية، وتم تعقيم المدارس والكليات كأجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا، واستعداداً لعودة المدارس في حال تقرر عودتها لتكون جاهزة لاستقبال الطلبه.

وأضاف العزوزي، أن الوضع الخدمي بالمدينة يعتبر مقبول بالرغم من كافة المشاكل والعراقيل، نحاول رفع مستوى الخدمات بالبلدية، مشيراً إلى أن بسبب اغلاق بوابة الدوفان – مصراتة، وهذا سبب تعطل دخول الوقود وغاز الطهي التي يتم جلبها من مستودعات البريقة بمصراته، ولكن سيتم أدخالها من طريق أخر.

وعن السيولة النقدية، قال عميد بلدية بني وليد الدكتور يونس العزوزي بعض المصارف بها سيولة نقديةروالمصارف الاخرى نفذت منها السيولة.