22 إصابات جديدة بكورونا في سبها

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

وقال مدير المركز، الدكتور عبدالحميد الفاخري، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها تسلّم 66 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت النتائج أن 44 عينة سلبية، فيما تأكد إصابة 22عينة، منها 13 جديدة و9 حالات مخالطة.

ولفت الفاخري، إلى أن الإصابات توزعت بين سبها والشاطئ ووادي عابة وتمسك وتراغن.

وأضاف الفاخري، أن مراكز العزل سبها الوحيدة التي تعمل وتستقبل الحالات بالرغم من عدم دفع مستحقات العناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكداً التواصل مع كافة الجهات المختصة لأكثر من مرة دون جدوى.

وأشار الفاخري، إلى أن عمل الأطقم الطبية بدون حوافز مادية سيسفر عن تخوف كبير من ترك مراكز العزل.

وقال، إن بعض الجهات تقول إن هناك مشاكل إدارية ومالية، مضيفاً أن العينات التي تُسحب قليلة جداً، ولهذا لا يمكن تقييم الوضع الوبائي بشكل دقيق، والوضع الوبائي كما عُهد في مدينة سبها.