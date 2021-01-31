النعاس : التهديدات الأممية بمعاقبة المعرقلين للحوار لا تؤخذ على محمل الجد

أكدت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، أن مسار الحوار في جنيف سيتعرض لهجوم حاد، خاصة ممن يتوقع عدم فوزه، وإنه لن يكون له وجود في المشهد القادم، لافتة إلى أن الهدف من الرفض والتشكيك المبكر هو إبعاد شبهة المعرقلين ورفض النتائج النهائية.

و توقعت النعاس أن يبدأ البعض في المعارضة بعد إعلان المخرجات، لافتة إلى أن تهديد الأمم المتحدة بتوقيع العقوبات على المعرقلين ليس له تأثير، و لايؤخذ على محمل الجد؛ لأنه سبق أن أعلنت بمعاقبة المعرقلين للصخيرات، ولكن لم تكن جادة فيما لوحت به، ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة لتطبيق العقوبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24