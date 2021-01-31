نقيب الخبازين: المنطقة الجنوبية ستدخل في إضراب كامل أول فبراير

أكد نقيب الخبازين أبوخريص محمد، أن نقابة الخبازين في المنطقة الجنوبية ستدخل في إضراب كامل بدءا من 1 فبراير المقبل؛ لعدم حصولهم على كمية الدقيق والديزل المطلوبة ؛ لتشغيل المخابز، لافتا إلى زيادة سعر قنطار الدقيق في المنطقة الجنوبية إلى 230 دينار للقنطار.

وكشف محمد أن جُل المخازن يبيعون مخزونهم من الدقيق، بأسعار باهظة؛ لزيادة ربحهم، مطالباً الجهات المعنية ذات الاختصاص بوضع يدها على المطاحن حتى لا يباع في السوق الموازي بأسعار غالية.

يُشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت منتصف يناير الحالي إقفال عدة مخابز بها من قبل جهاز الحرس البلدي؛ لرفعها أسعار الخبز إلى 3 أرغفة خبز بدينار بدلا من أربعة، بعد ذلك رجع بعضها للعمل.

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