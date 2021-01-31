مفتاح العلواني يُمثّل ليبيا في ندوة تناقش المشهد الشعري العربي

يعتزم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بفرنسا، تنظيم ندوة افتراضية شعرية في العشرين من فبراير القادم، السابعة مساء بتوقيت باريس حول المشهد الشعري الشبابي العربي.

ويُشارك الشاعر الليبي مفتاح العلواني، في الندوة التي يشترك في تنظيمها بيت النص، والتي ستتناول عدة نقاط، منها “هل القصيدة الشعرية تعبر عن قلق الواقع أم إنها تذهب إلى الحلم والتمنيات؟ ما المتغيرات الجديدة في المشهد الأدبي الشبابي في الشكل والمضمون ما بعد الربيع العربي والحروب والصراعات المشتعلة؟ هل يسمع الكبار صوتهم؟ بأي لغه يعبرون؟ هل من جماليات مهمه ظهرت وتظهر؟ هل من نقد يواكب هذه المتغيرات؟

وسيُدير الندوة الفنان والمخرج السينمائي حميد عقبي، بتنسيق عام لعبدالوهاب الشيخ، ويشارك فيها عدد من الشعراء الشباب في العالم العربي وهم :

“د. محمد ناصر الدين لبنان، أحمد سلامة الرشيدي- مصر، حسين مقبل- اليمن، سارة عابدين- مصر،إبراهيم مالك- موريتانيا، سليمان محمد تهراست- المغرب، مروى بديدة- تونس، نورس الجابري- العراق، مفتاح العلواني- ليبيا”.

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