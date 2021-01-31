العرابي: إدارة بايدن ترفض تصرفات أنقرة في المنطقة وتدخلها في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري الأسبق والبرلماني السابق، محمد العرابي، إن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت تتدخل في مشكلات الشرق الأوسط بمقترحات محددة، ومواقف أكثر جدية من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي أعطت ضوءا أصفر للتدخل التركي فى ليبيا.

وأضاف العرابي في تصريح صحفي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر بشكل سلبي لتصرفات أنقرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، معتبرًا أن التصرفات الأمريكية الأخيرة تعكس اهتماما كبيرا بقضايا المنطقة، بعكس ما يتردد عن أنها ستنسحب من المنطقة.

وأشار العرابي إلى أن الموقف الأمريكي في ليبيا، يعكس تقاربا مع المحددات الصريحة والجريئة التي وضعتها الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن أصداء الخط الأحمر المصري الذي حددته القاهرة في ليبيا ما زالت تمثل حائط صد أمام الأطماع الاستعمارية التركية في المنطقة.

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