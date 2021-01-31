بالميراس البرازيلي يتوج بكأس ليبرتادوريس ويتأهل لـ مونديال الأندية (فيديو)

توج فريق بالميراس البرازيلي بطلا لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفوزه على مواطنه سانتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا الشهير في نهائي المسابقة السبت.

سجل هدف المباراة الوحيد برينو لوبيز برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وهذا التتويج هو الثاني لفريق بالميراس في تاريخ البطولة بعد الأول عام 1999.

وسيشارك بالميراس كممثل عن قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية الذي ستستضيفه قطر بين 4 و11 فبراير المقبل.

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