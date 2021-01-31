عميد بلدية بني وليد يتابع التجهيزات لافتتاح مستشفى الشمالية القروي

أجرى عميد بلدية بني وليد الدكتور يونس العزوزي، زيارة إلى مستشفى الشمالية القروي رفقة مدير المستشفى مصطفى المهدي، للوقوف على التجهيزات الأخيرة بالمستشفى.

واطلع العميد، أثناء جولته على أقسام المستشفى والتجهيزات الفنية وأطقم العمل بالمستشفى والذي يضم عددا من العيادات التخصصية للوقوف على جاهزيته لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعد إتمام أعمال الصيانة.

واستمع العزوزي، أثناء تفقده أعمال التطوير للمستشفى، إلى شرح وافي حول أعمال التطوير ومنظومة العمل بالمستشفى.

واثنى عميد بلدية بني وليد، في ختام زيارته، على مجهودات إدارة المستشفى المتواصلة من أجل الإسراع بالعمل ، مؤكدا أن المستشفى سيقدم خدماته لكافة المواطنين، إضافة إلى تخفيف عبء الضغط على باقي المراكز بالمدينة.

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