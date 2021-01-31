الثني يفتتح مستشفى “الشهيد سهيل الأطرش” في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مستشفى “الشهيد سهيل الأطرش” لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبدالسلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ورئيس جهاز الاإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة مصطفى الكزة

وذكرت بلدية بنغازي، أن المستشفى قد تم إغلاقه في شهر نوفمبر العام 2014، نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثر من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية.

وعقب تحرير المنطقة، تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، وباشرت الشركات المتخصصة بناء على تعليماته في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية.

وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.

ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.

وأشاد الثني، بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.

وشدد رئيس الحكومة الليبية، على أنه لن يتوان عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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