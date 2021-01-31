الثني يفتتح مستشفى “الشهيد سهيل الأطرش” في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مستشفى “الشهيد سهيل الأطرش” لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبدالسلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ورئيس جهاز الاإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة مصطفى الكزة
وذكرت بلدية بنغازي، أن المستشفى قد تم إغلاقه في شهر نوفمبر العام 2014، نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثر من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية.
وعقب تحرير المنطقة، تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، وباشرت الشركات المتخصصة بناء على تعليماته في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية.
وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.
ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.
وأشاد الثني، بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.
وشدد رئيس الحكومة الليبية، على أنه لن يتوان عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
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