«الدرقاش»: ستكون كارثة لو نجح مخطط الثورة المضادة في إنهاء تحالفنا مع تركيا

زعم مروان الدرقاش، ضيف قنوات «الإخوان» التي تقدمه بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أن ما أسماه «مخطط الثورة المضادة» لازال يعمل وبتوجيهات من دول كبرى، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “محاور المخطط هي: “أولا: سلطة تنفيذية جديدة «إنهاء التحالف الليبي التركي»”، بحسب حديثه.

وأضاف “ثانيا: محافظ جديد للمصرف المركزي «السيطرة على عائدات النفط بعد السيطرة على منابعه وموانئ تصديره»”، وفقا لادعائه.

وتابع “ثالثا: “نقل مقر السلطة التنفيذية إلي سرت «لتكون تحت سيطرة حفتر وهذا هو المقصود من إعلان سرت خط أحمر من قِبل السيسي»”، بحسب تعبيره.

وادعى ضيف قنوات الإخوان، أن نجاحهم في تنفيذ محور واحد على الأقل هو كارثة بحد ذاتها، على حد وصفه.