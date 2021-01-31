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«الدرقاش»: ستكون كارثة لو نجح مخطط الثورة المضادة في إنهاء تحالفنا مع تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، ضيف قنوات «الإخوان» التي تقدمه بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أن ما أسماه «مخطط الثورة المضادة» لازال يعمل وبتوجيهات من دول كبرى، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “محاور المخطط هي: “أولا: سلطة تنفيذية جديدة «إنهاء التحالف الليبي التركي»”، بحسب حديثه.

وأضاف “ثانيا: محافظ جديد للمصرف المركزي «السيطرة على عائدات النفط بعد السيطرة على منابعه وموانئ تصديره»”، وفقا لادعائه.

وتابع “ثالثا: “نقل مقر السلطة التنفيذية إلي سرت «لتكون تحت سيطرة حفتر وهذا هو المقصود من إعلان سرت خط أحمر من قِبل السيسي»”، بحسب تعبيره.

وادعى ضيف قنوات الإخوان، أن نجاحهم في تنفيذ محور واحد على الأقل هو كارثة بحد ذاتها، على حد وصفه.

الوسوم

الدرقاش الغزو التركي المليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • باذن الله وان شاؤ الله ستتحقق هذه الكارثة . ويطرد الاتراك وجماعتهم من ليبيا . لانكم اقلية لا شعبية عندكم . وتركيا وضعت يدها في يدكم .

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  • ياسيد درقاش ماقلته هو الذي يجب ان يحصل من اي حكومة وطنية مخلصة…يجب طرد الاتراك لانه ببساطة تركيا عميلة لامريكا واسرائيل وتريد ان تنهب ثرواتنا مقابل السلاح الفاسد والمواد المنتهية الصلاحية…ثانيا نقل الوزارات التنفيذية المهمة مثل الخارجية والمالية ومصرف ليبيا الي سرت حتي تكون بعيدة عن سطوة وابتزاز البلطجية قادة الميليشيات الذين اصبحوا مليونيرات بفضل اعتمادات الوهمية من مصرف الكبير…الاشاوس الذين تغير حالهم بعد النكبة وسرقوا ونهبوا بعد ان كانوا مجرد سواقين ايفيكو وميكانيكية وفنيين تصليح راديو اصبحوا مليونيرات واصحاب قرار ….لعنة الله عليكم وعلي نكبتكم السودا النودا ايها العملاء الخونة..

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  • اكيد أي حكومه جديد ستنهي أنبطاحكم لتركيا فكم قلت لكم ان ما بينكم وبين تركيا ليس تحالف أنما مصلحه لتركيا في عميل ليبي فبرايري نذل وذليل منبطح للمستعمر التركي ونعود بك للزمن الغابر في العهد القديم عندما كانت تركيا محتله ليبيا كاحتلالها لطرابلس ومصراته اليوم سلمت ليبيا لايطاليا في تفاهمات بينهم ثم غادرت ليبيا وتركت وراءها عملاءها ولقطاء خلفهم أنكشاريين في الجيش التركي والانكشاري ليس تركي الدماء بل هو طفل من دول النصاري التي أحتلتها تركيا ربوه الاتراك ليكون عبد لهم كما تربي الجو في المزرعه فاصبح أبن تركيا وليس ابن أبيه او ابناء عبيد تركيا واليوم في تفاهمات بين تركيا والمجتمع الدولي ستغادر تركيا وتترككم وراءها ولن تلتفت لمن كان عميل لها وستركك حتي أن خلف مرتزقتها أبناء بزيجات مع مواطنات لأنهم سيكونوا في نظرها ابناء عبيدها وليسوا أتراك كما كانت تسمي من تركهم انكشاريتها في السابق أبناء العبيد

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