تسجيل 93 حالة شفاء من كورونا في سبها و7 إصابات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 93 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد أمس السبت، و7 إصابات وحالتي وفاة.

وتسلم مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها 36 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت سلبية 29 حالة فيما تأكدت إصابة 7حالات منها 5 جديدة وحالتان مخالطتان، بحسب بيان للمركز السبت.

وتوزعت الإصابات على سبها بثلاث حالات منها حالة جديدة وحالتان مخالطتان، والشاطئ التي سجلت أربع حالات كلها حالات جديدة.

بينما سجلت سبها والشاطئ حالة وفاة لكل منهما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا