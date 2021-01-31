“إيريني” تضع 16 موقعا ليبيًّا تحت المراقبة

كشفت عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في تقرير لها، عن أنشطتها ما بين أبريل وديسمبر 2020، موضحة أنه تم وضع 16 موقعا ليبيًّا تحت المراقبة، بما في ذلك الموانئ والمنشآت المرتبطة بالنفط.

وأجرت “إيريني” عمليات تفتيش على 1560 سفينة تجارية (عن طريق الاتصال اللاسلكي) و62 زيارة ودية بدعوة وبموافقة قبطان السفينة، وستة عمليات تفتيش حقيقية مع الصعود في الوقت المناسب والتحقق من السفينة والبضائع.

ولفت تقرير للعملية عرض خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الإيطالي السبت، إلى أنه في إحدى الحالات، أدى التفتيش إلى تحويل السفينة إلى الميناء لمزيد التحقيق. وفي حالتين، رفضت دولة العلم (تركيا) التفتيش.

كما نفذت “إيريني” عمليات تفتيش (عن بعد أو عبر الأقمار الصناعية أو الجو) لـ 25 مطارًا ومدرجًا و 155 رحلة مشبوهة من وإلى ليبيا.

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