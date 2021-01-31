«العكروت»: لو كنت مكان المترشحين للرئاسي والحكومة لأعلنت برنامجا من بند واحد فقط

أبدى محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، اندهاشه من كمية الطروحات التي أعلنها المترشحون لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وقال العكروت، في منشورين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تابعت بعض ما طرحه المترشحون، الحقيقة انا مندهشٌ من كمية الطروحات التي أعلنوها في برامج ترشحهم”.

وأضاف “برامجهم فيها طروحات عديدة، كلها رائعةٌ جميلة، لكن على رأي إخوتنا في السودان «كلام جميل لكن ما معقول». الأطروحة الواحدة من أطروحاتهم، تحتاج ليس أقلّ من سنتين لتحقيقها، وتحتاج وطناً وبلداً مستقراً، وتحتاج أطقماً إدارية وخبراء ضالعين لتنفيذها، وتحتاج –الأهم- نوايا صادقة وقلوباً واحدة لإظهارها للوجود”.

وتابع “كيف وجميعهم، يطرحون ما لا يقل عن ست أو سبع طروحات، ويتعهدون بتنفيذها وتحقيقها خلال أحدَ عشر شهراً!؟”.

واستطرد “لو كنت من المتقدمين للترشح، للرئاسي أو الحكومة، لطرحت برنامجاً يتكوّن من بندٍ واحدٍ فقط: «سأبذل قصارى جهدي وأعمل بما في وسعي، لإنجاح الانتخابات المقبلة، لكي تتشكل سلطة تشريعيه وتنفيذية دائمة ثابته في البلاد». لا أكثر من ذلك”.