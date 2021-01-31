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الجدال: بعض الأسماء تستحق أن تتولى المناصب المرشحة لها في الرئاسي والحكومة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي السابق والمحلل السياسي والباحث في التاريخ الليبي، عن تمنيه أن تنتهي عملية اختيار الحكومة الجديدة في 5 فبراير المقبل على خير.

وأضاف «الجدال» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «أغلب الأسماء المطروحة أعرفها إيجابا وسلبا ويعرفها أغلب الليبيين وهناك من جربناه في السابق ومنهم من لا يزال في السلطة حتى نهاية دوام الخامس من فبراير».

وقال «إن بعض الأسماء  تستحق أن تتولى هذه المناصب»، معقبا «في اعتقادي أنها قادرة إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة، وهي شخصيات إذا ما تم تكليفها ووصلت إلى تولي هذه المهام سوف أدعمها وسأعود لأقضي بقية حياتي في بيتي».

وحذر من تولي بعض الشخصيات مناصب بالحكومة الجديدة، قائلا: «إذا تولت شخصيات أخرى أعرف إنها لن يأتي منها مجرد أمل ووميض ضوء في النفق المظلم سيستمر النضال».

واختتم «سيستمر النضال حتى آخر رمق لكشف الألاعيب القذرة التي قام ويقوم بها المجتمع الدولي من أجل تمكين الشراذم الفاسدة للسيطرة على وطني المجروح».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • في أعتقادي لو عرضتوا من ترونهم نخبه في ليبيا وسيتولي بعضهم مقاليد الحكم علي لجنه من خبراء الاداء الوظيفي ولجنه تقييم القدرات العقليه فلن يجتاز تلك اللجان أي القليل القليل منهم وبذلك الدول الغربيه المسيطره علي قرار الأمم المتحده تبحث عن اخرق آبله تلبسه بدله وتضعه كما برواز يراه الليبيين وهي من تحكمه وتوجهه ،فسيكون فائز السراج الجديد يحب هو الآخر الشيكولاطة الأنجليزيه وتدخين الشيشه المصريه وحيث كان أيام البرلمان جالس صامت في الصفوف الخلفيه عملا بالمثل القائل لا انطيرها ولا تطير عليا وفجأه آتوا به ليكون علي رأس أعلي سلطه ليبيه فلا تتوقعوا أن يآتيكم خير بأختيار الأمم المتحده لمن سيقودكم

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