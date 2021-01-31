الجدال: بعض الأسماء تستحق أن تتولى المناصب المرشحة لها في الرئاسي والحكومة

أعرب المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي السابق والمحلل السياسي والباحث في التاريخ الليبي، عن تمنيه أن تنتهي عملية اختيار الحكومة الجديدة في 5 فبراير المقبل على خير.

وأضاف «الجدال» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «أغلب الأسماء المطروحة أعرفها إيجابا وسلبا ويعرفها أغلب الليبيين وهناك من جربناه في السابق ومنهم من لا يزال في السلطة حتى نهاية دوام الخامس من فبراير».

وقال «إن بعض الأسماء تستحق أن تتولى هذه المناصب»، معقبا «في اعتقادي أنها قادرة إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة، وهي شخصيات إذا ما تم تكليفها ووصلت إلى تولي هذه المهام سوف أدعمها وسأعود لأقضي بقية حياتي في بيتي».

وحذر من تولي بعض الشخصيات مناصب بالحكومة الجديدة، قائلا: «إذا تولت شخصيات أخرى أعرف إنها لن يأتي منها مجرد أمل ووميض ضوء في النفق المظلم سيستمر النضال».

واختتم «سيستمر النضال حتى آخر رمق لكشف الألاعيب القذرة التي قام ويقوم بها المجتمع الدولي من أجل تمكين الشراذم الفاسدة للسيطرة على وطني المجروح».