“عقيل”: ليبيا ليست من أولويات “بايدن”.. وحادثة السفير “جرح غائر”

تترقب أطراف محلية ودولية الكشف عن ملامح السياسة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء الملف الليبي، وفي هذا السياق يقول نائب رئيس الجامعة الدولية الإلكترونية، وسفير مصر في فلسطين واليمن سابقاً، أشرف عقيل، في تصريحات صحفية، إن الأزمة الليبية لن تكون بين أولويات بايدن.

ووصف عقيل الملف الليبي بـ”المؤجل” بالنسبة إلى جدول أعمال الرئيس الأمريكي والذي يعج بالقضايا الداخلية الساخنة، مع بعض الملفات الدولية الكبيرة وفي مقدمتها حلف الناتو والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وما زالت حادثة مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز، في بنغازي، يوم 11 سبتمبر 2012، تلقي بظلالها على السياسة الأميركية في ليبيا، ويقول “عقيل” إنها سبب في ضعف محتمل لدور بايدن في ليبيا، كون حكومته تضم شخصيات واكبت الحادثة التي تمثل “جرحاً غائراً” لديهم، حسب وصفه.

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