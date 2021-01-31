مديرية أمن بنغازي: ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بعد مقاومة مسلحة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط مركبة تخص أخد تجار الخمور والمخدرات في منطقة بوهدييمة، وبداخلها 8 كيلو ونصف من مخدر الحشيش (قطع كبيرة)؛ وذلك بعد مقاومة مسلحة.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأحد أنه تم اعداد كمين وتحديد مركبة تخص «المدعو ميدو احليبه، وذلك بناء على تعليمات السيد رئيس الغرفة المركزية الفريق عبدالرازق الناظوري بخصوص مداهمة وضبط تجار الخمور والمخدرات».

وأضاف البيان: «أثناء الرجوع تعرضت المجموعة (الأمنية) لمقاومة عنيفة بالأسلحة كلاشنكوف ودنات RBG؛ حيث كانت الرماية مباشرة على الاعضاء ودوريات النجدة، لكن تم ضبط المخدرات والمركبة والرجوع الى القسم».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا