العباني: المترشحون للرئاسي والحكومة يتهافتون على الغنيمة

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة يتهافتون على الغنيمة.

” style=”height: 606px;”>

وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إنها الغنيمة، 24 يتهافتون على منصب الرئاسي، وأقل منهم بقليل على منصب السلطة التنفيذية، ولا رؤية أو برنامج عمل لأحدهم، حقا إنه التهافت على الغنيمة”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء بعد اسبوع من تلقي الترشيحات وفرزها من قبل لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

وأشارت إلى أن جميع المرشحين قد تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم القصّر وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.