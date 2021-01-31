الارصاد توضح طقس ليبيا لـ3 أيام: موعد جديد لأمطار متفرقة وإنخفاض تدريجي للحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، رياح جنوبية غربية نشطة نسبيا هذا اليوم مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة نهار اليوم تميل للدفء حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب مناطق ليبيا ما بين 19-26مْ.

وبحسب النشرة الجوية فإن الرياح تتغير مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي الى شمالية غربية نتيجة مرور جبهة هوائية قد يصحبها زخات خفيفة من المطر هذه الليلة على بعض المناطق مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويشمل الانخفاض في الحرارة يوم الغد على اغلب المناطق.

امطار متفرقة

ومن المتوقع وفقا للنشرة ان تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على اغلب مناطق الشمال والوسط وتكون الفرصة افضل لسقوط امطار متفرقة .

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