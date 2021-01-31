«الشاطر»: حوارات المبعوثة الأممية «أفلام خيالية» وأنا شخص «واقعي»

وصف عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، الحوارات السياسية التي أجرتها المبعوث الأممية ستفياني وليامز مع الأطراف الليبية بالأفلام الخيالية غير المقنعة، حسب زعمه.

وقلل «الشاطر»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من آمال البعض في تحقيق الحكومة المقبلة آمالهم، قائلا: «‏شهر فبراير القادم قد تولد فيه أحلام اليقظة من رحم المستحيل».

وأضاف «كثيرون يتوقعون معجزة في عصر لم يعد فيه مجال لتصديق الخرافات»، معقبا «المخرجات تتأسس على المدخلات».

واختتم «الشاطر» بقوله: «لم أقتنع بمدخلات حوارات ‎ستفياني ببساطة لأنني واقعي ولا تعجبني الأفلام الخيالية».