مكتبة الكون: صدور كتاب رائدات ومتميزات ليبيات

أعلنت مكتبة الكون عن صدور كتاب (رائدات ومتميزات ليبيات) من إعداد الاعلامية الليبية (عائدة سالم الكبتي) والذي يقع في 282 صفحة القطع الكبير، ويضم سير ذاتية وتعريفا بعدد 101 رائدة ومتميزة ليبية خلال القرنين 19 و20 الميلادي.

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وبينت المكتبة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها رأت في ذكرى ميلاد الصحافية والقاصة (شريفة القيادي) الموافق 31 يناير، والتي أفنت عمرها دعما وإبرازا لدور المرأة الليبية في مجالات الابداع أن تدشن إصدارات العام 2021 بالإعلان عن صدور كتاب (رائدات ومتميزات ليبيات).

وأضافت المكتبة أنها رأت أن أجمل وأفضل إهداء يقدم لروح (شريفة القيادي) في ذكرى ميلادها الإعلان عن صدور كتاب (رائدات ومتميزات ليبيات) للتأكيد على أن جهودها أثمرت وأن البذرة التي بذرتها أينعت.