«قرادة»: ستيفاني تسير على خطى «خازوق ليون»

رأى إبراهيم موسى قرادة سفير ليبيا السابق لدى السويد، المعارض السابق لنظام الراحل معمر القذافي، أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، تسير على خطى «خازوق ليون».

وقال قرادة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ستيفاني على خطى «خازوق ليون» وبتفوق محموم وتهافت خارق من مشروع «بيفن – سفورزا»، نحو برنامج «ليون – ستيفاني»”.

وأضاف “إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وطن الأيتام في فندق على مائدة الملاعق والسكاكين والشوك والرفس، وبدون ضوء ولا وضوء، وفوط كثيرة مبللة بالدموع ومرقعة بالدم ومتسخة بالشحم المحروق، المشتعل”.

وتابع “اضطرابًا واضطرارًا لم يتركوا لنا «الآن ومؤقتًا» إلا الدعاء والتضرع للواحد القهار، والأمل في بعض أو بضع من الـ75 مندوب/ة لعلهم/ن يقللون الإعصار ويخففون العاصفة بتوليفة سياسية صعبة، وممكنة وطنيًا وأخلاقيًا”.