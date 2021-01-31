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«قرادة»: ستيفاني تسير على خطى «خازوق ليون»

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى إبراهيم موسى قرادة سفير ليبيا السابق لدى السويد، المعارض السابق لنظام الراحل معمر القذافي، أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، تسير على خطى «خازوق ليون».

وقال قرادة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ستيفاني على خطى «خازوق ليون» وبتفوق محموم وتهافت خارق من مشروع «بيفن – سفورزا»، نحو برنامج «ليون – ستيفاني»”.

وأضاف “إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وطن الأيتام في فندق على مائدة الملاعق والسكاكين والشوك والرفس، وبدون ضوء ولا وضوء، وفوط كثيرة مبللة بالدموع ومرقعة بالدم ومتسخة بالشحم المحروق، المشتعل”.

وتابع “اضطرابًا واضطرارًا لم يتركوا لنا «الآن ومؤقتًا» إلا الدعاء والتضرع للواحد القهار، والأمل في بعض أو بضع من الـ75 مندوب/ة لعلهم/ن يقللون الإعصار ويخففون العاصفة بتوليفة سياسية صعبة، وممكنة وطنيًا وأخلاقيًا”.

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ستيفاني ويليامز قرادة ليبيا ليون

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • Du har rätt, herr ambassadör
    في أعتقادي المتواضع لو عرضتوا من ترونهم نخبه في ليبيا ومنهم من سيتولي مقاليد الحكم بدعم استيفاني علي لجنه من خبراء الاداء الوظيفي ولجنه تقييم القدرات العقليه فلن يجتاز تلك اللجان إلا القليل القليل منهم وبذلك الدول الغربيه المسيطره علي قرار الأمم المتحده تبحث عن اخرق آبله تلبسه بدله وتضعه كبرواز يراه الليبيين حاكما لهم وهي من خلف الكواليس من تحكمه وتوجهه ،فسيكون فائز السراج الجديد يحب هو الآخر الشيكولاطة الأنجليزيه وتدخين الشيشه المصريه وحيث كان أيام البرلمان جالس صامت في الصفوف الخلفيه عملا بالمثل القائل لا انطيرها ولا تطير عليا وفجأه آتوا به ليكون علي رأس أعلي سلطه ليبيه فلا تتوقعوا أن يآتيكم خير بأختيار الأمم المتحده لمن سيقودكم

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