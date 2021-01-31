تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و1349 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و1349 حالة شفاء، و35 وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلم 6007 عينات موزعة على المختبرات المرجعية أظهرت التحاليل سلبية 5026 عينة، فيما تأكد إصابة 981 حالة منها 703 جديدة و278 مخالطة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 118 ألفا و631 حالة، منها 18 ألفا و48 حالة نشطة حتى الآن، و1877 وفاة، بينما تعافى 98 ألفا و706 حالات.

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