ليبيا الان

تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و1349 حالة شفاء

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و1349 حالة شفاء، و35 وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلم 6007  عينات موزعة على المختبرات المرجعية أظهرت التحاليل سلبية 5026 عينة، فيما تأكد إصابة 981 حالة منها 703 جديدة و278 مخالطة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 118 ألفا و631 حالة، منها 18 ألفا و48 حالة نشطة حتى الآن، و1877 وفاة، بينما تعافى 98 ألفا و706 حالات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك