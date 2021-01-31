الملك الإسباني يشيد بالدور المغربي في ليبيا

أشاد العاهل الإسباني فيليب السادس بتطورات الحوار الليبي التي انطلقت من المغرب، مؤكداً أنها تمنح الأمل في رؤية مغرب عربي مستقر وسلمي بالكامل.

وأضاف الملك، خلال خطابه في حفل الاستقبال السنوي للسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى إسبانيا، أن “علاقة إسبانيا بدول المغرب العربي تتسم بالتقارب والصداقة، مهنئاً الدبلوماسية المغربية على إنجازاتها في عملية السلام الليبية”.

كما سلط الضوء على أهمية العلاقة بين إسبانيا والمغرب، باعتبارهما دولتين “تشتركان في المصالح والتحديات”، مؤكدا أن جائحة كورونا كانت سببًا رئيسيًا للغياب المؤقت للجهود الدبلوماسية بين البلدين.

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