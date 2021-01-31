«حرس المنشآت النفطية»: حل أزمة علاوات منتسبي الجهاز والإعاشة والمرتبات في أسرع وقت

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية أن رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب استقبل صباح اليوم الأحد مسؤولين بوزارة المالية في حكومة الوفاق، لمناقشة «عدد من المسائل المالية»، وكذلك الأسباب التي أدت الى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية علاج هذه الأزمة، عبر حلول «العلاوة الحقلية والاعاشة والمرتبات وإحالة هذه الحلول إلى وزير المالية لاخاد الإجراءات اللازمة في أسرع وقت».
وأوضح الجهاز أن وفد الوزارة تضمن كل من «االازهر محمد اكشير مدير إدارة الخزانة وسعيد ابوزيان رئيس وحدة الباب الاول بوزارة المالية والمكلفين من قبل المجلس الرئاسي ووزير المالية بالتواصل مع الجهاز».
وقدم العميد الديب لمحة عن عمل الجهاز والفروع التابعة له «ودور الجهاز في حماية النفط الليبي ودعم الاقتصاد الوطني»، حسب البيان. وأضاف الديب أن «منتسبي الجهاز يعملون في مناطق جغرافية مختلفة التضاريس واجواء مناخية صعبة على مدار الساعة في سبيل اداء واجبهم على أكمل وجه».
وتناول الاجتماع «لأسباب التي أدت الى اعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية حلحلتها من بينها العلاوة الحقلية والاعاشة والمرتبات لإحالتها إلى وزير المالية وذلك لأتخاد الإجراءات اللازمة لحلها في اسرع وقت».
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