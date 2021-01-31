«حرس المنشآت النفطية»: حل أزمة علاوات منتسبي الجهاز والإعاشة والمرتبات في أسرع وقت

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية أن رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب استقبل صباح اليوم الأحد مسؤولين بوزارة المالية في حكومة الوفاق، لمناقشة «عدد من المسائل المالية»، وكذلك الأسباب التي أدت الى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية علاج هذه الأزمة، عبر حلول «العلاوة الحقلية والاعاشة والمرتبات وإحالة هذه الحلول إلى وزير المالية لاخاد الإجراءات اللازمة في أسرع وقت».

وأوضح الجهاز أن وفد الوزارة تضمن كل من «االازهر محمد اكشير مدير إدارة الخزانة وسعيد ابوزيان رئيس وحدة الباب الاول بوزارة المالية والمكلفين من قبل المجلس الرئاسي ووزير المالية بالتواصل مع الجهاز».

وقدم العميد الديب لمحة عن عمل الجهاز والفروع التابعة له «ودور الجهاز في حماية النفط الليبي ودعم الاقتصاد الوطني»، حسب البيان. وأضاف الديب أن «منتسبي الجهاز يعملون في مناطق جغرافية مختلفة التضاريس واجواء مناخية صعبة على مدار الساعة في سبيل اداء واجبهم على أكمل وجه».

وتناول الاجتماع «لأسباب التي أدت الى اعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية حلحلتها من بينها العلاوة الحقلية والاعاشة والمرتبات لإحالتها إلى وزير المالية وذلك لأتخاد الإجراءات اللازمة لحلها في اسرع وقت».

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