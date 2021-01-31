قفزة كبرى في أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا.. وتسجيل 981 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 30 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (316).

واستلم المركز عدد (6007) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (34) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2000) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (520) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (135) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (36) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (204) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (168) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (29) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (19) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (238) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (34) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (144) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (5026) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (981) عينة موجبة لفيروس كورونا (703 جديدة + 278 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كوورنا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 481 حالة جديدة

عدد 97 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 5 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 10 حالة جديدة

عدد 117 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 16 حالة جديدة

5.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

7.سواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

8.الماية

عدد 14 حالة جديدة

9.طبرق

عدد 10 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

12.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

13.سرت

عدد 2 حالة مخالطة

14.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

15.سبها

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الشاطئ

عدد 4 حالة جديدة

17.مسلاته

عدد 1 حالة مخالطة

18.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

19.الزاوية الغرب

عدد 15 حالة جديدة

20.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

21.العجيلات

عدد 11 حالة جديدة

22.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

23.سوق الخميس امسيحل

عدد 5 حالة مخالطة

24.غريان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.الزاوية المركز

عدد 40 حالة جديدة

عدد 32 حالة مخالطة

26.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

27.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

28.زواره

عدد 1 حالة جديدة

29.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

30.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

31.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

32.الزاوية الجنوب

عدد 14 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1349 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 1021 حالة في طرابلس

2.عدد 15 حالة في العجيلات

3.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

4.عدد 83 حالة في مصراته

5.عدد 10 حالات في زواره

6.عدد 52 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 5 حالات في درج

8.عدد 62 حالة في سرت

9.عدد 93 حالة في سبها

تفاصيــــــل الــــ ( 35 ) حالة الوفاة

1.عدد 16 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في العجيلات

3.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 1 حالة في السائح

5.عدد 1 حالة في زواره

6.عدد 1 حالة في وازن

7.عدد 1 حالة في بني وليد

8.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

9.عدد 2 حالة في مصراته

10.عدد 1 حالة في الشاطئ

11.عدد 1 حالة في سبها

12.عدد 1 حالة في الرحيبات

13.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

14.عدد 1 حالة في جنزور

15.عدد 1 حالة في القره بوللي

16.عدد 1 حالة في ترهونه

17.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 118631

2.الحالات النشطة : 18048

3.المتعافين : 98706

4.الوفيات : 1877