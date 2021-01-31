مالية الوفاق: مرتبات يناير وفبراير ومارس لن تتضمن زيادة 20%

أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري.

ونقل مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل والتأهيل عن مصدر بوزارة المالية، قوله “إن المرتبات جهزت لشهر بناير وفقا لماصرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا إن لا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس.

وكان المجلس الرئاسي قد أقر بموجب القرار رقم 15 في 30 ديسمبر الماضي 2020 زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

والأسبوع الماضي اجتمع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مع لجنة إعداد جدول المرتبات بوزارة المالية تابع خلاله ما تم إنجازه بخصوص برنامج العدالة في المرتبات، ومناقشة الدراسات السابقة المعدّة لجداول المرتبات منذ صدور قانون رقم 15 لسنة 1981م ، وحتى آخر دراسة أُعدتْ بالخصوص بحسب بيان للوزارة.