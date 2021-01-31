قائد “إيريني” : الوفاق انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا جويا

قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الأدميرال فابيو أغوستيني، اليوم الأحد، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة انتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال الحركة الجوية.

وطالب أغوستيني في كلمة له خلال جلسة استماع عقدتها لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، لمتابعة خروقات قرار حظر وصول السلاح إلى ليبيا بوجوب امتلاك المزيد من الوسائل المتاحة لتسهيل عمليات المراقبة وتفعيلها، مشيرًا إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية ومنها السفن.

وأوضح أغوستيني أن منطقة الدوريات كبيرة، وليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين ينبغي عودة إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية، مشيرا إلى أنه تم إحالة 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن، وبمجرد إرسال التقارير يتم ترك الأمر لمجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، من أجل اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المحتملة.

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