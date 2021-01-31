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ملتقى الحوار السياسي يعقد جولة محادثات غدا في جنيف

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي يوم غد الاثنين جولة محادثات في جنيف بسويسرا تستمر حتى 5 فبراير بتيسير من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز

وأوضحت البعثة، أنه خلال الاجتماع، سيتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي مبينة أن هذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مؤقتة وسيكون مناطاً بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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