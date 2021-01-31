مالية الوفاق: صرف مرتبات يناير دون زيادة 20% التي أقرها الرئاسي

أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بداية من يناير الجاري. وأكد المصدر، أن المرتبات جهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا أن لا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس. يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أقر بموجب القرار رقم 15 في 30 ديسمبر الماضي 2020 زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

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