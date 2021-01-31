صهد: نظام القوائم آلية جديدة ومعقدة نوعًا ما وقد تكون نتائجها غير متوقعة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد الموالي بشدة لتركيا والمشارك في حوار جنيف إن قائمة الأسماء المرشحة النهائية لتولي المناصب القيادية موجودة،وتم الإعلان عنها.

صهد أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت أن الاختيار سيكون بداية عبر المجمع الإقليمي، فإن لم يحصل المرشح على 70% سيتم الانتقال لنظام القوائم 50%+1.

وفيما يتعلق برأيه في نظام القوائم علق قائلًا: إن هذه الآلية جديدة ومعقدة نوعًا ما، وقد تكون نتائجها غير متوقعة ليتم استخدامها من قبل أعضاء الملتقى.

وأوضح أن الأزمة في آلية القوائم هي كيفية ضمان عمل وتعاون أفراد القائمة مع بعضهم البعض.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية