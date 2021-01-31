مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (981) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (981) إصابة بكورونا بينها (703) حالة جديدة، و(278) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (6007) عينة أظهرت النتائج سلبية عدد (5026) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (34) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2000) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (520) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (135) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (36) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (204) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (168) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (29) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (19) عينة

13.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (238) عينة

14.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (34) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات

16.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (144) عينة

17.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 481 حالة جديدة

عدد 97 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 5 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 10 حالة جديدة

عدد 117 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 16 حالة جديدة

5.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

7.سواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

8.الماية

عدد 14 حالة جديدة

9.طبرق

عدد 10 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

12.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

13.سرت

عدد 2 حالة مخالطة

14.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

15.سبها

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الشاطئ

عدد 4 حالة جديدة

17.مسلاته

عدد 1 حالة مخالطة

18.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

19.الزاوية الغرب

عدد 15 حالة جديدة

20.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

21.العجيلات

عدد 11 حالة جديدة

22.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

23.سوق الخميس امسيحل

عدد 5 حالة مخالطة

24.غريان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

25.الزاوية المركز

عدد 40 حالة جديدة

عدد 32 حالة مخالطة

26.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

27.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

28.زواره

عدد 1 حالة جديدة

29.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

30.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

31.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

32.الزاوية الجنوب

عدد 14 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل (1349) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 1021 حالة في طرابلس

2.عدد 15 حالة في العجيلات

3.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

4.عدد 83 حالة في مصراته

5.عدد 10 حالات في زواره

6.عدد 52 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 5 حالات في درج

8.عدد 62 حالة في سرت

9.عدد 93 حالة في سبها

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل (35) حالة وفاة:

1.عدد 16 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في العجيلات

3.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 1 حالة في السائح

5.عدد 1 حالة في زواره

6.عدد 1 حالة في وازن

7.عدد 1 حالة في بني وليد

8.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

9.عدد 2 حالة في مصراته

10.عدد 1 حالة في الشاطئ

11.عدد 1 حالة في سبها

12.عدد 1 حالة في الرحيبات

13.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

14.عدد 1 حالة في جنزور

15.عدد 1 حالة في القره بوللي

16.عدد 1 حالة في ترهونة

17.عدد 2 حالة في زليتن

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 118631، والحالات النشطة 18048 حالة، والمتعافين 98706 حالة، والوفيات 1877 حالة.