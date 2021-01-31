نقيب المخابز: المنطقة الجنوبية ستدخل في إضراب كامل بدءًا من الأول من فبراير المقبل

ليبيا – أكد نقيب الخبازين سعيد بوخريص زيادة سعر قنطار الدقيق في المنطقة الجنوبية إلى 230 دينارًا للقنطار.

بوخريص وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن نقابة الخبازين في المنطقة الجنوبية ستدخل في إضراب كامل بدءًا من الأول من فبراير المقبل؛ لعدم حصولهم على كمية الدقيق والديزل المطلوبة لتشغيل المخابز.

وكشف أن جُل المخازن لديها مخزون كامل من الدقيق، ويبيعونه بأسعار باهظة؛ لزيادة ربحهم، مطالبًا الجهات المعنية ذات الاختصاص بوضع يدها على المطاحن، حتى لا يباع في السوق الموازي بأسعار غالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية