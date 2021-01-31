الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تهب رياح جنوبية غربية، نشطة السرعة على بعض المناطق فيما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويشمل ذلك أيضا يوم غد الإثنين على غالب المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس اجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون بها السماء قليلة السحب و تتكاثر الليلة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الثلاثاء، و الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و26 درجة على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا يوم غد الإثنين.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستكون بها السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على مناطق الجبل الأخضر، و الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، و درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة، على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا غدا.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الثلاثاء على مناطق الجفرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، و درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة، متابعا أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء صافية مع ظهور بعض السحب، و الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة.

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